COMO, Per gennaio c'è l'idea Casadei del Chelsea

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinforzi ci saranno per il Como nella prossima sessione di calciomercato invernale che prenderà il via da gennaio. Tuttomercatoweb, infatti, riporta anche la presenza del club lariano su Cesare Casadei del Chelsea. Il giovane centrocampista dell'Under 21 azzurra, sta vivendo mesi ai margini a Londra coi Blues ed ha chiesto la cessione in prestito per giocare con continuità fino a giugno: oltre al Como, anche Monza (che cerca linfa fresca in mezzo) e Genoa sulle sue tracce. Ma attenzione alle opzioni estere, perchè su Casadei ci sono anche Feyenoord, Betis Siviglia e Villarreal