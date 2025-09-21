Como, Addai: "Sono molto felice per il gol e per la vittoria"

di Redazione FV

L'esterno del Como, autore del gol vittoria nel match contro la Fiorentina, Jayden Addai è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Como 1-2. Queste le sue parole: "Sono molto felice per il gol e per la vittoria, ho potuto aiutare la mia squadra con quella rete".