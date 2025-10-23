Come sta il Rapid? Ecco la probabile formazione: un top assente

Come la Fiorentina, anche il Rapid Vienna sta vivendo un periodo di profonda difficoltà e stasera cercherà il riscatto. Su Tuttomercatoweb.com ecco le possibili scelte per i biancoverdi: la squadra guidata da Stöger non riesce a mantenere la porta inviolata da otto partite consecutive e ha incassato reti pesanti sia in campionato che nelle competizioni europee. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan all’esordio in Conference League ha rappresentato un chiaro campanello d’allarme per un reparto arretrato ancora lontano dalla solidità necessaria.

Stöger dovrebbe confermare il 4-3-3, con Hedl tra i pali, protetto dalla coppia centrale composta da Cvetkovic e Yao, mentre sulle corsie laterali agiranno Bolla e Horn. In mezzo al campo, la linea mediana sarà formata da Grgic, Seidl e Amane, mentre in avanti spazio al tridente con Wurmbrand, l’ex giocatore di Serie A Janis Antiste (classe 2002, in prestito dal Sassuolo) e Weixelbraun.

Assente il punto di riferimento offensivo, il centravanti francese Claudy M’Buyi, attuale capocannoniere della squadra con 6 gol in questo avvio di stagione. Nonostante la serie negativa di quattro sconfitte consecutive, il Rapid Vienna resta una compagine pericolosa, capace di proporre un buon calcio soprattutto tra le mura amiche dell’Allianz Stadion. Gli austriaci punteranno sulla rapidità degli esterni e sul fiuto del gol di M’Buyi per provare a ottenere i primi punti nel girone di Conference League.

SK RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Horn, Seidl, Grgic, Amane, Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun