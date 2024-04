CANDREVA, Fiorentina vittima preferita per gli assist

Fonte: Tuttosalernitana.com

Domani la Fiorentina partirà alle volta di Salerno, per ritrovare una vittoria in campionato che manca dal 26 febbraio (Fiorentina 2-0 Lazio). Tra i singoli più pericolosi dei campani figura sicuramente Antonio Candreva che domenica raggiungerà le 500 presenze nella massima serie italiana. Oltre a questo traguardo, c'è una statistica che riguarda l'esterno della Salernitana contro la formazione gigliata: la Fiorentina è infatti la squadra che ha subito più assist (11) dal numero 87 dei granata. Ancora nessun assist fornito con la maglia della Salernitana contro la Fiorentina, sperando che per i Viola questa non sia la volta buona.