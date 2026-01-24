Cagliari, Pisacane ritrova Zappa: davanti ballottaggio tra Borrelli e Kilicsoy

In vista della sfida contro la Fiorentina di oggi alle ore 18 Fabio Pisacane non intende stravolgere il suo Cagliari, reduce dalla vittoria interna contro la Juventus. Qualche modifica all'undici titolare però è possibile che ci sia. Ad esempio, Zappa potrebbe tornare a presidiare la fascia destra della difesa insieme a Mina, Luperto e Obert. Il centrocampo invece è delineato con il trio Adopo-Gaetano-Mazzitelli, mentre sulle corsie laterali agiranno Palestra, incaricato di scalare e trasformare la linea in un blocco a cinque in fase difensiva, ed Esposito, chiamato anche lui a sacrifici tattici.

Rimane il dubbio sulla questione del centravanti, con il ballottaggio tra Kilicsoy e Borrelli. Lo riporta il Corriere dello Sport.