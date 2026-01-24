Cagliari, Pisacane ritrova Zappa: davanti ballottaggio tra Borrelli e Kilicsoy
FirenzeViola.it
In vista della sfida contro la Fiorentina di oggi alle ore 18 Fabio Pisacane non intende stravolgere il suo Cagliari, reduce dalla vittoria interna contro la Juventus. Qualche modifica all'undici titolare però è possibile che ci sia. Ad esempio, Zappa potrebbe tornare a presidiare la fascia destra della difesa insieme a Mina, Luperto e Obert. Il centrocampo invece è delineato con il trio Adopo-Gaetano-Mazzitelli, mentre sulle corsie laterali agiranno Palestra, incaricato di scalare e trasformare la linea in un blocco a cinque in fase difensiva, ed Esposito, chiamato anche lui a sacrifici tattici.
Rimane il dubbio sulla questione del centravanti, con il ballottaggio tra Kilicsoy e Borrelli. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Avversari
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perderedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
3 Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Copertina
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com