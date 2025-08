Cagliari, i convocati di Pisacane per il Trofeo Gigi Riva: Assente Zortea. C'è Folorunsho

Il Cagliari, primo avversario della Fiorentina in Serie A, domani sera affronterà all’Unipol Domus i francesi del Saint-Étienne per il "Trofeo Gigi Riva". Il nuovo allenatore dei rossoblu Fabio Pisacane ha diramato la lista con i 25 convocati per il match. Tra questi non è presente l'esterno destro, accostato in questa sessione di mercato anche alla Fiorentina, Nadir Zortea. Il classe 1999 sta svolgendo un programma di allenamento individuale per gestire al meglio i carichi di lavoro e la sua assenza è quindi programmata con lo staff tecnico. Presenti invece i due nuovi acquisti Luca Mazzitelli e l'ex viola Michael Folorunsho. Di seguito l'elenco completo:

La lista dei convocati

Adopo Michel

Bolzan Alessandro

Borrelli Gennaro

Caprile Elia

Cavuoti Nicolò

Ciocci Giuseppe

Deiola Alessandro

Di Pardo Alessandro

Felici Mattia

Folorunsho Michael

Idrissi Riyad

Iliev Velizar

Liteta Joseph

Luperto Sebastiano

Luvumbo Zito

Mazzitelli Luca

Mina Yerry

Obert Adam

Piccoli Roberto

Pintus Nicola

Prati Matteo

Rog Marko

Veroli Davide

Vinciguerra Alessandro

Zappa Gabriele