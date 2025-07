Cagliari, parla Zappa: "Pisacane ci darà una mano. Siamo carichi per iniziare"

L'esterno del Cagliari Gabriele Zappa ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della formazione rossoblu a Ponte di Legno, in Lombardia. L'ex Inter e Pescara si è espresso così sul nuovo tecnico Fabio Pisacane, promosso dalla primavera, e sulla voglia di cominciare la nuova stagione con la Fiorentina come prima avversaria in Serie A: "Il mister e i tanti ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Io ho avuto il piacere di poter giocare insieme a mister Pisacane, so cosa ci può dare e siamo carichi e non vediamo l'ora di cominciare".

Da compagno di squadra a mister, come cambia il rapporto con Pisacane?

"Non so cosa possa cambiare rispetto al passato, non ho la sfera di cristallo. Avendo lavorato pochi giorni con il mister non saprei come rispondere. Sicuramente è molto preparato, si è visto subito dai primi giorni e non vediamo l'ora di poter mettere in pratica quello che ci sta chiedendo. Come ambiente, il fatto che il mister conosce meglio l'ambiente e la famiglia del Cagliari Calcio ci può dare una mano. Per la parte tecnico-tattica non mi va di fare paragoni con altri allenatori. Senza dubbio ci può dare una mano per cercare di trasmettere a tutti i nuovi cosa vuol dire giocare per il Cagliari".

Come procede il lavoro tattico con mister Pisacane?

"Abbiamo provato diversi moduli, non solo il 4-3-3. Alla fine anche l'anno scorso abbiamo giocato diverse volte il 4-4-2, ma a prescindere dal modulo il fatto è come interpreti le cose. Anche nel campionato scorso mi sono messo a disposizione per fare il braccetto. Non penso tanto al modulo, cerco di fare quello che mi chiede il mister".