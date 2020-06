BRESCIA, Balotelli porta club in tribunale: rescinde?

Ampio spazio ancora una volta al "caso Balotelli" sul Corriere di Brescia in edicola quest'ogg: questo il titolo principale del quotidiano: "Uniti contro il razzismo, distanti sul campo, pronti alle vie legali in tribunale. Non è teatro dell’assurdo, bensì la reale situazione del matrimonio ormai rotto tra Mario Balotelli e il Brescia. La svolta vera, nella settimana decisiva per il futuro del giocatore, ancora non c’è. Il possibile uomo dell’armistizio (o il facilitatore per l’addio, de gustibus), Mino Raiola, dalle parti di via Solferino ancora non si è visto". Ricordiamo che in teoria Balotelli dovrebbe essere il prossimo avversario della Fiorentina, visto che il campionato dei viola riprendrà lundì 22 proprio contro il Brescia: Supermario ci sarà?