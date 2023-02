BRAGA, Che tonfo: schiantata 5-0 dallo Sporting Lisbona

Clamoroso tonfo in campionato per lo Sporting Braga, prossimo avversario della Fiorentina nei playoff di Conference League per accedere agli ottavi di finale del torneo: i biancorossi, che i viola affronteranno tra due settimane nel turno di andata in Portogallo, sono stati sconfitti 5-0 in trasferta dallo Sporting Lisbona in un delicato scontro diretto per i vertici della classifica. Per i biancoverdi in gol Morita (doppietta) oltre a Edwards, Matheus Reis e Pedro Gonçalves. Il Braga nel corso della ripresa è pure rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Niakate. Nonostante questo brutto ko, lo Sporting Braga resta al 3° posto in classifica a quota 40 punti, a +5 dallo Sporting Lisbona ma a -10 dalla capolista Benfica.