Lulu Olivera sul Cagliari: "Smetta di assuefarsi alle salvezze stentate"

Luis "Lulù" Oliveira, ex attaccante belga-brasiliano del Cagliari e della Fiorentina, ha rilasciato una intervista a Tuttocagliari.net commentando alcuni temi caldi di casa rossoblu: "Dobbiamo cambiare radicalmente mentalità e non assuefarci alle salvezze stentate ottenute all’ultima o alla penultima giornata di campionato. Mercato? Direi che si sta muovendo bene. Se la società si sta impegnando così tanto per rinforzare la rosa significa che ha in mente di costruire qualcosa di importante. Del resto il Cagliari deve assolutamente uscire da questo circolo vizioso della salvezza come solo e unico obiettivo: giocare esclusivamente per salvarsi sta diventando troppo pericoloso".

Poi aggiunge: "Rischi di arrivare alle ultime due-tre giornate ancora in bilico e poi, magari, succede il patatrac. Salvarsi è importante, certo, ma dobbiamo cambiare mentalità e abituarci a puntare un po’ più in alto. Se non altro per accrescere le motivazioni dei giocatori. Lo so che non è facile, ma è d’obbligo almeno provarci. Provare non costa niente…".

A sostegno della sua tesi spiega: "Carletto Mazzone ci diceva sempre che dovevamo provare a vincere contro qualsiasi avversario. Anzi, era proprio contro le grandi squadre, a noi teoricamente superiori, che dovevamo mostrare di cosa eravamo capaci. E qualche volta, in effetti, ci capitava di fare l’impresa".