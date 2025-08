Cagliari, Pisacane su Esposito: "Stiamo cercando i profili giusti. Manca molto alla fine"

Al termine del successo per 1-0, gol di Michel Adopo, sul Saint-Etienne nel trofeo Gigi Riva, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole riguardo al possibile arrivo in Sardegna di Sebastiano Esposito, obiettivo di mercato anche della Fiorentina in questa sessione estiva di trattative: "Esposito? Su questi argomenti risponde il direttore Angelozzi. In questo momento siamo in una fase in cui stiamo cercando di individuare i profili giusti: il mercato è dinamico e non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di puntellare a tutti i costi. Manca ancora molto alla fine".