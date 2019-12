BOLOGNA, Arriva Dominguez: giocatore già in città

Nicolas Dominguez è partito nella nottata dall'Argentina destinazione Italia ed è arrivato a Bologna in tarda mattinata. Il centrocampista preso già ufficialmente dal Velez Sarsfield è il primo acquisto per gennaio per la mediana di Sinisa Mihajlovic. Prima di volare in italia, ha salutato il Velez a Fox Sports Argentina. E potrebbe esseregià a disposizione dei rossoblu per il prossimo match contro la Fiorentina.