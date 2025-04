Betis, Sergi Altimira sulla Fiorentina: "Ben altro livello rispetto allo Jagiellonia. Ci serviranno voglia e umiltà"

Ieri sera, pareggiando fuori casa contro i polacchi dello Jagiellonia, il Betis Siviglia si è aggiudicato il pass per le semifinali di Conference League. Un momento storico per il club andaluso che parteciperà per la prima volta nella sua storia al penultimo atto di una competizione europea. Queste le parole nel post partita di ieri del centrocampista dei verdiblancos Sergi Altimira come riportate da Estadio Deportivo: "Sapevamo di poter fare la storia del Betis ed è un passo molto importante. Non volevamo pensare ad altro se non allo Jagiellonia.

Ora ci aspetta la Fiorentina ed è un avversario di ben altro livello. Dobbiamo comunque scendere in campo con la stessa umiltà e voglia. Quando sarà il momento, prepareremo la partita".