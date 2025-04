Betis-Fiorentina, Pellegrini ritrova il bomber della Conference Bakambu dopo l'infortunio

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis che giovedì ospiterà la Fiorentina nella semifinale di Conference, è alle prese con alcune assenze ma ritrova un giocatore importante, come riporta "Marca". L'attaccante congolese Cédric Bakambu, che ha saltato la partita di campionato della scorsa settimana contro il Valladolid a causa di un infortunio al ginocchio per il quale si è sottoposto ad accertamenti medici - si legge - è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra e, se tutto andrà secondo i piani, sarà a disposizione di Pellegrini. Ottime notizie per lo staff tecnico, che non può contare su Cucho per la Conference, poiché non è nella lista Uefa.

Bakambu, con sette gol in 11 partite, è stato fondamentale per il raggiungimento da parte del Betis delle semifinali di un torneo europeo per la prima volta e sta lottando per diventare il capocannoniere della competizione. Oggi si è allenato con il gruppo in una sessione con un gran numero di giovani, dato che l'ingegnere ha reclutato Félix Garreta, Mendy, Elyaz Zidane, Ismael Barea, Dani Pérez e Manu González. Gli assenti sono gli infortunati Diego Llorente, Marc Roca e Chimy Ávila.