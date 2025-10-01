Beran: "Consapevoli della forza e della qualità della Fiorentina ma siamo pronti. Vasulin grande assenza"

Michal Beran è un giocatore dell'Olomouc solo dall'inizio di settembre. E Fiorentina-Sigma Olomouc sarà dunque la prima partita europea per lui: "Non vedo l'ora, ho sempre sognato qualcosa del genere - ha confidato Beran al sito ufficiale del club prima di partire dalla Repubblica Ceca - Siamo consapevoli della forza e della qualità della Fiorentina. Ma credo che ognuno di noi darà il meglio di sé in campo".

Come vi aspettate la partita con la Fiorentina? "Non vediamo l'ora di giocare. È sicuramente una grande esperienza per tutti. Andiamo lì per lottare per un buon risultato. Crediamo di riuscirci e di presentarci bene".

La Fiorentina è la favorita. Cosa porterai alla partita? "Siamo consapevoli della forza dell'avversario. Vogliamo mostrare il nostro calcio lì, presentarci con una buona prestazione di squadra e lottare. Vedremo cosa basterà".

Tra partite di campionato, coppa e ora la Conference League, siete riusciti a prepararvi bene per la Fiorentina? "Certamente. Ci stiamo preparando solo per la Fiorentina da lunedì. Avevamo anche il video. Spero che siamo pronti. Oggi mostreremo sicuramente qualcosa in più. Non vediamo l'ora. È un'esperienza".

Cosa sai della Fiorentina? "Hanno molti giocatori di qualità. Molti di loro rappresentano la loro nazione. Nel complesso, il club è di alto livello. Saremo sicuramente impressionati quando arriveremo lì. Conosciamo i giocatori della Fiorentina e la loro qualità. Ora tocca a noi".

Questa è la prima partita europea del Sigma in cui sarai in campo. Come ti senti a riguardo? "Non vedo l'ora. Spero che funzioni per noi in termini di gioco e risultati. Penso che non dipenderà solo da me, ma da tutta la squadra. Da come lavoreremo e da come funzionerà. Non sento molta pressione. Credo di rimanere a Olomouc per molto tempo. Nel complesso, è una squadra che si adatta e si integra perfettamente".

Ci sono grandi aspettative nei tuoi confronti, senti la pressione? “Non è sicuramente facile, ma non mi influenza affatto. Cerco di godermi il calcio e di giocare al meglio delle mie possibilità. Devo dire che il periodo che sto vivendo ultimamente è bellissimo. La nazionale, il trasferimento all'Olomouc... Ne sono molto grato e felice. Lo sognavo fin da bambino".

Il miglioramento della prestazione contro il Bohemians (pareggio) è la prova che il vostro gioco sta migliorando? "Esattamente. Sono contento che le cose abbiano iniziato ad andare come vorremmo per il resto della stagione al Bohemians. Penso che abbiamo fatto bene in quella partita. Forse era ancora chiaro che in futuro non abbiamo giocato alcune situazioni come vorremmo. C'è ancora molto su cui lavorare, ma penso anche che abbiamo molto da imparare. Sono molto contento della prestazione di squadra che abbiamo mostrato al Bohemians. Ci aiuterà molto".

Potreste non avere molte occasioni contro di loro, quindi dovete essere ancora più efficienti, avete lavorato su questo? "Esatto. Ci lavoriamo ogni giorno e cerchiamo di prestare la massima attenzione alla finalizzazione. Dobbiamo cercare di concludere ogni situazione al 100%. Spero che ora possiamo migliorare e iniziare a segnare gol. Váša ha segnato due gol contro il Bohemians, ci serviva proprio qualcosa del genere".

Daniel Vašulín non è volato in Italia con voi. Quanto è grave questa perdita? "Sicuramente grave. Si è rimesso in forma, ha segnato due gol nell'intervallo, quindi deve essere una sconfitta. Ma credo che lo sostituiremo. Credo anche che tutti coloro che giocano per la Fiorentina daranno il 100% e daranno il massimo".