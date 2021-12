BENEVENTO, Difesa in emergenza: due terzini out

Sono giorni di vigilia di Coppa Italia anche per il Benevento, che mercoledì sera alle ore 21 sarà di scena allo stadio Franchi contro la Fiorentina in un match valido per il 16^ di finale. Come riportato dal Sannio Quotidiano l'allenatore delle streghe Fabio Caserta per il match contro i viola dovrà fare a meno dei suoi due terzini titolari: sia Gaetano Letizia e Daam Foulon non saranno a disposizione contro la squadra di Italiano.