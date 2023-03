BEDNAREK (LECH), Preferivo giocare prima in trasferta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Filip Bednarek, portiere del Lech Poznan ha commentato il sorteggio con la Fiorentina al sito ufficiale della squadra polacca: "Siamo ai quarti di finale di una competizione europea e dunque ogni partita sarà con un avversario di alto livello. Il fatto di essere qui è già una grande occasione per tutto il club, per la squadra. Penso che ci sarà tempo per preparare questa partita, per analizzare. Ora godiamoci il fatto che siamo avanzati ulteriormente e poi ci concentreremo su ciò che accadrà".

Prosegue: "Il fatto che la prima partita la giochiamo in casa non mi importa molto. La Fiorentina tende ad approcciarsi a questa partita in modo diverso da noi. È sempre meglio giocare l'andata in trasferta che in casa. Devi solo fare delle belle partite e dimostrare che non siamo in questa fase per caso e che possiamo affrontare rivali del genere".