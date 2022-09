BASAKSEHIR, Lunedì la sfida al Besiktas capolista

Per i viola settimana prossima sarà di nuovo già tempo di Conference League. I viola giovedì sfideranno i turchi del Basaksehir, vincenti nella prima giornata dei gironi. Il club allenato da Emre Belozoglu, prima della sfida con la Fiorentina, giocherà lunedì alle 18 contro il Besiktas capolista in campionato. Biraghi e compagni avranno quindi un giorno in più degli avversari per preparare una partita che, dopo il pareggio con l'RFS, si prospetta già importante per il passaggio del girone.