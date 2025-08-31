Baroni sulla sua squadra: "Oggi siamo stati squadra. C'è stata una risposta importante"

In diretta su Sky Sport, il tecnico granata Marco Baroni ha espresso così le sue considerazioni riguardanti la prestazione del Torino contro la Fiorentina: "Oggi siamo stati squadra in campo, dall'inizio alla fine. Questo lo sapevo perché in settimana ci abbiamo lavorato, lo abbiamo cercato. Siamo in un processo di crescita, con tanti nuovi e alcuni importanti andati via. C'è chi ha avuto poco impiego lo scorso anno, quindi è normale dover mettere il primo mattone. E oggi lo abbiamo messo nella prestazione di squadra. Ora si va avanti, lavorando a testa bassa".

Quanto è difficile lavorare con la contestazione?
"La squadra deve fare il primo passo verso i tifosi e oggi qualcosa lo abbiamo messo. Bisogna dimostrare sul campo, attraverso voglia, compattezza e decisione ma anche con il gioco. Ci manca serenità nella gestione della palla e nella manovra, ma è un percorso, siamo appena partiti e io sono molto fiducioso. Ci prendiamo la prestazione, da qui si lavora".

La chiave del miglioramento è a centrocampo?
"Abbiamo anche Anjorin che sta crescendo e ha tanta qualità. La squadra deve migliorare nel palleggio, questo è certo. Casadei è un giocatore di spazio, deve capirlo e sfruttarlo meglio, oltre all'impatto: la cosa più bella è il suo impegno e la sua voglia di migliorarsi. Ilic è bravo, deve solo stare sereno e andare forte perché lo sa fare. E poi abbiamo preso Asllani che, anche non nelle migliori condizioni, può darci quei tempi che servono. Io credo nella squadra, oggi ha dato una risposta importante".