Baroni a Dazn: "Squadra attenta in entrambe le fasi. Abbiamo dato un segnale"
Dopo il pari con la Fiorentina, l'allenatore granata Marco Baroni ha parlato su Dazn esprimendosi così sulla gara: "Chiaro che abbiamo tenuto dentro il dolore di Milano. Però è un percorso di crescita perché abbiamo tanti giocatori nuovi che devono ritrovare il campo. Sono situazioni che incidono. La cosa più importante era essere squadra e partire da questo".
De Gea migliore in campo, è un segnale che il Torino è stato pericoloso.
"La squadra è sempre stata attenta in entrambe le fasi. Io volevo questo passo in avanti poi ovvio che dobbiamo crescere. Credo in questo gruppo. Oggi abbiamo dato un segnale".
Da 5 partite manca il gol e da 7 la vittoria. Va ricompattato l'ambiente?
"Spetta a noi muovere il primo passo verso i nostri tifosi. Lo vogliamo fare e lavoreremo per far si che il pubblico sia orgoglioso di noi".
Manca qualcosa dal mercato a questa squadra?
"Io sono troppo attento alla squadra. Il direttore sa benissimo. Non è facile negli ultimi giorni di mercato trovare le soluzioni ma noi le abbiamo all'interno".
