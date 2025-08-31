Baroni a Dazn: "Squadra attenta in entrambe le fasi. Abbiamo dato un segnale"

vedi letture

Dopo il pari con la Fiorentina, l'allenatore granata Marco Baroni ha parlato su Dazn esprimendosi così sulla gara: "Chiaro che abbiamo tenuto dentro il dolore di Milano. Però è un percorso di crescita perché abbiamo tanti giocatori nuovi che devono ritrovare il campo. Sono situazioni che incidono. La cosa più importante era essere squadra e partire da questo".

De Gea migliore in campo, è un segnale che il Torino è stato pericoloso.

"La squadra è sempre stata attenta in entrambe le fasi. Io volevo questo passo in avanti poi ovvio che dobbiamo crescere. Credo in questo gruppo. Oggi abbiamo dato un segnale".

Da 5 partite manca il gol e da 7 la vittoria. Va ricompattato l'ambiente?

"Spetta a noi muovere il primo passo verso i nostri tifosi. Lo vogliamo fare e lavoreremo per far si che il pubblico sia orgoglioso di noi".

Manca qualcosa dal mercato a questa squadra?

"Io sono troppo attento alla squadra. Il direttore sa benissimo. Non è facile negli ultimi giorni di mercato trovare le soluzioni ma noi le abbiamo all'interno".