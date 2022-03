BARAK, Scongiurate lesioni ma salta la Fiorentina

Aggiornamenti sulle condizioni di Antonin Barak: come riporta TuttoMercatoWeb.com, per la partita di domenica cui è atteso l'Hellas Verona in casa della Fiorentina non ci sarà il fantasista di centrocampo ma anche tenore in attacco: gli esami hanno scongiurato lesioni, ma la forte contusione all'anca andrà monitorata giorno per giorno, e i tempi così ristretti non inducono all'ottimismo.