ATALANTA, Gasperini sbotta: "Come c***o giochiamo?!"

Brutta sconfitta subita questo pomeriggio dall'Atalanta in amichevole contro il Parma, prima avversaria dei viola in campionato. A una settimana dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, i ragazzi di Gasperini sono stati travolti dai ducali per 4-1, con le reti che portano le firme di Man (doppietta), Bonny e Partipilo. Di Lookman invece il gol della bandiera della Dea. Un risultato che non è assoliutamente piaciuto al tecnico piemontese, che durante il cooling break ha lasciato andare il proprio disappunto con un eloquente: "Come c***o giochiamo?!". Questo il video: