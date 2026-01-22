Alla vigilia del Franchi arrivano due nuovi acquisti per il Cagliari: ecco quali

In vista della partita di questo sabato contro la Fiorentina, il Cagliari si rinforza sia a centrocampo sia in difesa. Dall’Atalanta arriva Ibrahim Sulemana, il classe 2003 la sua breve esperienza all'Atalanta e al Bologna, torna nel club che nell'estate del 2023 lo aveva prelevato dall'Hellas Verona. Il nuovo nome per la difesa è Alberto Dossena, che arriva in prestito dal Como. Il calciatore ritorna, come Sulemana, nella sua ex squadra in cui fu protagonista nella cavalcata che ha riportato il Cagliari in Serie A.