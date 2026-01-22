Alla vigilia del Franchi arrivano due nuovi acquisti per il Cagliari: ecco quali
FirenzeViola.it
In vista della partita di questo sabato contro la Fiorentina, il Cagliari si rinforza sia a centrocampo sia in difesa. Dall’Atalanta arriva Ibrahim Sulemana, il classe 2003 la sua breve esperienza all'Atalanta e al Bologna, torna nel club che nell'estate del 2023 lo aveva prelevato dall'Hellas Verona. Il nuovo nome per la difesa è Alberto Dossena, che arriva in prestito dal Como. Il calciatore ritorna, come Sulemana, nella sua ex squadra in cui fu protagonista nella cavalcata che ha riportato il Cagliari in Serie A.
Pubblicità
Avversari
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com