AD GENOA, Fiducia in Maran. Ho visto bene la squadra

L'ad del Genoa Alessandro Zarbano si è soffermato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "È stato un periodo difficile, ora speriamo di invertire la rotta. Sicuramente veniamo da un periodo povero di risultati. Come sta lo spogliatoio? Il Covid è stato un momento negativo ma superato. Abbiamo dimenticato quella parentesi e non dobbiamo più pensarci. I ragazzi li ho visti bene, spero di vederli concentrati anche oggi come in allenamento".

Maran?

"L'ho visto combattivo e penso che senta la fiducia della società. Maran ha bisogno della vicinanza di tutti noi e glielo stiamo dando. Crediamo che rimarrà. I giocatori sicuramente sono delusi ma sanno che sta a loro uscire da questo momento. Un punto sicuramente dà morale, di più ancora meglio. Dobbiamo ritrovare la fiducia e credere in quello che si fa, restando positivi".