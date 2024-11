ACERBI, Esce al 15' per una contrattura alla coscia

FirenzeViola.it

Durante la gara di Verona, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che nel pre-partita ha dovuto rimandare a casa Lautaro per un attacco febbrile, deve rinunciare ad un altro giocatore dopo il primo quarto d'ora. Si tratta del difensore Francesco Acerbi che deve uscire appunto al 15' per una contrattura ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate già nelle prossime ore per capire l'effettiva gravità dell'infortunio e se potrà recuperare per la prossima di campionato quando l'Inter sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina.