FIORENTINA, La finale di Coppa dei Campioni del 1957 e le recriminazioni viola

Una nuova puntata di "Archivi Polverosi", in diretta ogni settimana su Radio Firenzeviola, per ripercorrere le 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. La puntata stavolta è dedicata alla storica finale di Coppa dei Campioni del 1957 contro il Real Madrid. Una partita che segna un prima e un dopo quel 30 maggio al Bernabeu nella seconda edizione del trofeo internazionale, la partita più importante della storia viola. La Fiorentina ha molto da recriminare per un rigore più che dubbio assegnato al Madrid, una squadra stellare con giocatori come Di Stefano.

STAGIONE 1956-57

Finale di Coppa dei Campioni

Real Madrid-Fiorentina 2-0

