Radio FirenzeViola, prosegue la diretta con "Viola Amore Mio": il programma

Continua ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a Uno contro tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti e a In giro per il mondo (questo dalle 20 alle 21) con Chiara Andrea Bevilacqua.
Dopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-overdi Mario Tenerani
3 In attesa di riprove, si è rivisto uno spogliatoio più consapevole. Che pare aver capito di che panni vestirsi
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
