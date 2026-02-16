Radio FirenzeViola, prosegue la diretta con "Viola Amore Mio": il programma

di Redazione FV
Oggi alle 11:57RFV
di Redazione FV

Continua ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a Uno contro tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti e a In giro per il mondo (questo dalle 20 alle 21) con Chiara Andrea Bevilacqua.

