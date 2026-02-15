Radio FirenzeViola, torna la diretta dalle 14: ecco le trasmissioni di oggi

Redazione FV

Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Como-Fiorentina, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.

