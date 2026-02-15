Radio FirenzeViola, torna la diretta dalle 14: ecco le trasmissioni di oggi
Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Como-Fiorentina, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
La cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisadi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
