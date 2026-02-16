Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"

Oggi alle 14:05RFV
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a Uno contro tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti e a In giro per il mondo (questo dalle 20 alle 21) con Chiara Andrea Bevilacqua.

Per ascoltarci CLICCA QUI!