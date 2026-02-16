Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 7, ecco il palinsesto

Iniziano dalle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, toccherà a Uno contro tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti e a In giro per il mondo (questo dalle 20 alle 21) con Chiara Andrea Bevilacqua.

Per ascoltarci CLICCA QUI!