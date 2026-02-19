Verso Jagiellonia-Fiorentina con Radio FirenzeViola: ora c'è "Garrisca al Vento"

Oggi alle 17:05RFV
di Redazione FV

In vista della gara di Conference tra Jagellonia e Fiorentina prosegue, fino al lungo post gara, il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso e fino alle 20:00 ci saranno Giacomo GalassiStefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 20:00 inizierà "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Andrea Giannattasio inviato a Bialystok per la cronaca di Jagiellonia-Fiorentina, andata dei playoff di Conference League. Nel post gara la diretta proseguirà con i commenti dei nostri opinionisti e le voci dei protagonisti.

