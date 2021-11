ZURKOWSKI, Dal baseball agli sfottò: ecco Szymon

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Szymon Zurkowski, la stellina dell'Empoli in prestito dalla Fiorentina per la seconda stagione di fila. Ha segnato il gol decisivo per portare via 3 punti da Sassuolo e sta cercando di imporsi piano piano. Il fratello gioca a baseball e anche Szymon aveva preso quella strada: "Quando ha capito che avrei avuto più successo nel calcio, mio fratello non ha più insistito".

Zurkowski è nato a Tychy, vecchia cittadina dormitorio per chi lavora a Katowice, a mezz’ora di treno. Da ragazzino indossa il numero 9 e si divide tra baseball e pallone: a 14 anni firma con il Gwarek, a un’ora di macchina da casa, e poco dopo approda al Gornik Zabrze, dove tra l’altro gioca Lukas Podolski. All’inizio è dura, alcuni compagni lo prendono in giro. Uno di loro ci va giù pesante: "Se un giorno dovessi finire in prima divisione, smetterò di giocare". Chissà dov'è ora che Zurkowski si sta imponendo in Serie A.