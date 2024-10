ZOLA, Il Chelsea non sottovaluterà mai la Conference

FirenzeViola.it

Gianfranco Zola continua a essere portavoce del calcio italiano. Lo fa dopo aver rinnovato, al termine dell'assemblea elettiva di ieri a Firenze, il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro. Per l'occasione, l'ex campione tra le altre di Chelsea, Napoli e Cagliari, ha parlato anche di Fiorentina, con dichiarazioni che sono riportate stamani sulla Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina è una società molto ben strutturata con l’eccellenza del “Viola Park” che in passato ho avuto il piacere di visitare. Lavora bene e le auguro che sia l’anno giusto per vincerla questa Coppa, dopo due finali consecutive».

Da ex blues, Zola ha detto la sua anche su un possibile incrocio tra viola e Chelsea in Conference: "Sarebbe una sfida bellissima e e per i viola vincerla avrebbe perfino più valore perché la presenza di una formazione, che è fra le 20 top d’Europa, è ancora più stimolante e accresce il valore di tutta la competizione. Il Chelsea non sottovaluterà mai la Conference perché ha una rosa ampia e di qualità e poi ha bisogno, dopo un periodo difficile, di tornare a far parlare di sé e vincere questa competizione sarebbe un tassello importante".

E sugli uomini in più di questa Fiorentina, Zola ha detto: "Moise Kean è forte e, insieme a Gudmundsson, è un elemento molto interessante. Speriamo crescano bene e Firenze mi sembra la piazza ideale".