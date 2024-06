ZAZZARONI, Il laziale guardi in faccia la realtà. Baroni ok

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Il laziale guardi in faccia la realtà, so che non è semplice per un tifoso: Claudio Lotito è sempre stato questo, fin dal primo giorno, un presidente che non farà mai sognare". È questa l'apertura di Ivan Zazzaroni sul fondo dedicato sul Corriere dello Sport in edicola oggi. Tutto nasce dalle dimissioni di Igor Tudor per discordanze tecniche-sportive con il presidente biancoceleste che, come lui stesso ha rivelato, non intendeva cambiare otto giocatori della rosa.

Il rimpiazzo del tecnico croato con Marco Baroni, ex guida tecnica del Verona che è riuscito a salvare con una cavalcata incredibile nonostante l'addio di una moltitudine di titolari, ha generato dissenso e rabbia nella tifoseria. Eppure, secondo il direttore del quotidiano romano, "Baroni è bravo, a sessant’anni si gioca l’occasione della vita e non merita di diventare un punto di scontro tra la realtà e la fantasia. L’unica differenza tra la fantasia e la realtà è che la fantasia deve avere un senso". Mentre Lotito perlomeno garantisce una sicurezza alla piazza: "Non farà mai fallire la Lazio: ne andrebbe del suo amor proprio".