ZAZZARONI, È già finita l'estate di Gianluca Rocchi

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale parla delle polemiche sulle direzioni arbitrali facendo l'elenco delle critiche da Marco Giampaolo che "ha confessato di aver dato del «coglione e arrogante» all’arbitro Fabbri e non soltanto perché sabato sera, dopo l’espulsione di Leao, «ha arbitrato a senso unico» (sono sempre parole sue). Marco è una delle persone più corrette e misurate del nostro calcio: la sua sbroccata mi ha sorpreso, non del tutto però", da Daniele Pradè, dirigente pompiere della Fiorentina, dichiarandosi incazzato ha chiesto che in settimana il designatore Rocchi ammetta l’errore commesso da Orsato e collaboratori al Dall’Ara e del presidente del Lecce Sticchi Damiani che ha detto «Il Var ci ha già retrocessi, danno grave».

Il sunto del direttore del Corriere dello Sport dunque è che : "È finita l’estate di Gianluca Rocchi che nei giorni scorsi aveva già avvertito i primi effetti del cambiamento climatico quando i suoi Piccinini e Sozza erano stati attaccati da Sarri. Soltanto la sosta per le nazionali e i 50 giorni del Mondiale potranno restituire un minimo di serenità al designatore che in questa fase hot - non potendo pretendere che gli arbitri non sbaglino più e allenatori e dirigenti non protestino - avrebbe bisogno del sostegno pubblico dei presidenti di Figc, Lega e Aia. Non nell’ordine".