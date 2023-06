ZARATE, West Ham? Meglio l'attacco dei Viola. I tifosi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex della sfida, Mauro Zarate, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport per parlare della partita di stasera tra Fiorentina e West Ham.

Chi è avvantaggiato in questa finale di Conference?

"Penso sarà una grandissima finale. Il West Ham in campionato non ha fatto abbastanza per i giocatori che ha. La Fiorentina ha disputato una grande stagione, anche se ha perso la prima finale, di Coppa Italia".

Antonio del West Ham o Jovic (o Cabral): qual è il bomber più forte secondo un attaccante come lei?

"In attacco vedo meglio la Fiorentina. Secondo me Jovic deve esplodere ancora, speravo che facesse molti più gol. Anche Cabral sta facendo molto bene, Nico Gonzalez poi è molto forte. Sì, Michail Antonio davanti è molto forte fisicamente. E Benrahma parte in velocità, è pericoloso e sprona la squadra".

Come sarà la sfida tra i tifosi

"In trasferta i fan degli Hammers sono fantastici, sembra quasi di giocare in casa. Ma pure quelli viola erano straordinari, li ricordo bene, anche se la mia esperienza è durata poco ho ancora tanti amici a Firenze. Il mio ricordo più bello che ho in maglia viola? Il gol al volo contro il Napoli, ma è uno dei tanti".