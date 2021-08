ZAPPACOSTA, È dell'Atalanta. Oggi le visite mediche

Davide Zappacosta è un nuovo rinforzo dell’Atalanta. Il blitz dei dirigenti del club di Percassi in meno di 24 ore ha trovato la chiave in grado di sbloccare la trattativa ed ha, di fatto, sorpassato al fotofinish la Fiorentina. Sarà lui a sostituire Hans Hateboer, tornato in Olanda per operarsi al quinto metatarso del piede sinistro. Ieri sera ha fatto rientro in Italia da Londra e oggi è già tempo di visite mediche. Lo riporta Il Corriere dello Sport.