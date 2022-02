ZANIOLO, Tifosi Roma uniti: le idee per farlo restare

La partita di domani tra Roma e Genoa non sarà come le altre per Nicolò Zaniolo, protagonista inatteso della settimana post mercato a causa delle dichiarazioni di Tiago Pinto e del rischio che un domani possa vestire un'altra maglia. Il fantasista della Roma si sentirà "re" per un giorno, scrive La Gazzetta dello Sport, visto che i tifosi sono pronti a fargli sentire il calore della città, l'affetto di una tifoseria con cori, ovazioni e anche un paio di striscioni probabilmente.

Tutto per convincerlo sempre di più a restare scordando l'interesse di squadre come la Juventus e per fargli capire cosa lo aspetterebbe in caso di permanenza prolungata in giallorosso. Una giornata ancora da protagonista ma questa volta dei pensieri e degli applausi dei tifosi e non delle voci di calciomercato.