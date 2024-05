ZANIOLO, Prima l'operazione poi il mercato. Viola in pole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha voglia di tornare in Serie A. Prima di pensare al mercato però, oggi pomeriggio presso l'Humanitas di Milano, il trequartista dell'Aston Villa si opererà al quinto metatarso del piede sinistro, fratturato nella gara contro il Liverpool del 13 maggio. Dopo la riabilitazione a metà luglio il calciatore spezzino dovrebbe essere pronto per iniziare al meglio il ritiro precampionato. Il grande dubbio riguarda la formazione con la quale Zaniolo affronterà il ritiro e la prossima stagione.

Lui avrebbe voglia di tornare in Italia, anche per essere più vicino alla Nazionale di Spalletti, ma l'accordo tra i Villans e il Galatasaray, proprietario del suo cartellino, prevede un diritto di riscatto in favore della società di Birmingham. In questo accordo potrebbe inserirsi la Fiorentina che da tempo è in pressing sull'ex giallorosso e che vorrebbe provare ad arrivare fino in fondo.