ZANIOLO, Per arrivare all'ex Roma va convinto Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto sulla trattativa che la Fiorentina sta cercando di mettere in piedi per portare a Firenze Nicolò Zaniolo. I viola stanno cercando di affondare il colpo inserendo nella trattativa il cartellino, apprezzato dai turchi, di Sofyan Amrabat.

Il problema riguarda la volontà del calciatore marocchino che rimarrebbe volentieri al Manchester United, come raccontato in un'intervista sabato ai microfoni di Manchester United Forever(QUI le sue parole). Se quelle dell'ex Verona sono parole al miele per la formazione mancuniana, dall'altra parte i Red Devils sembrano non dimostrare lo stesso entusiasmo. Ecco allora, considerando la volontà di Amrabat di non restare a Firenze, che il marocchino potrebbe diventare la chaive per arrivare a Zaniolo.