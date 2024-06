AMRABAT, M. United più grande club al mondo. Il futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In un'intervista a Manchester United Forever, il centrocampista sotto contratto con la Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha aperto alla possibilità di rimanere e indossare la maglia dei Red Devils. Tuttavia, il club, fresco di vittoria della FA Cup, dovrà aggiungere altri 20 milioni più 5 di bonus al prestito di 10 milioni già sborsati per concludere il trasferimento. Ecco le parole del centrocampista marocchino:

"Non so ancora dove giocherò il prossimo anno. Restare è sicuramente un'opzione. Penso che quella appena conclusa sia stata una stagione molto difficile per il Manchester United e per me. Parleremo del futuro. I Red Devils sono il più grande club del mondo, chi non vorrebbe giocare a calcio lì? Prenderò la decisione più giusta, perché tutte le parti devono essere d'accordo. Vedremo cosa succederà".