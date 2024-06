ZANIOLO, Il piano viola per provare a soffiarlo all'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha un piano per riportare Nicolò Zaniolo in Serie A, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. La sfida con l'Atalanta è aperta e i nerazzurri sarebbero in vantaggio: il Galatasaray non vuole svendere un calciatore acquistato per 16 milioni meno di un anno e mezzo fa e la società di Percassi sembra aver trovato la quadra con un'offerta "alla De Ketelaere", prestito a 5 milioni e riscatto fissato sui 15 milioni.

Nella trattativa tra club Pradè però può avvalersi dell’asso nella manica, Sofyan Amrabat, oggetto del desiderio dei turchi, mentre per convincere il calciatore può avvalersi di altre cartucce: a differenza della squadra di Gasperini (che gli garantirebbe comunque la Champions) il club di Commisso potrebbe far breccia su Zaniolo sia per il legame affettivo con una piazza che lo ha lanciato prima del salto coi grandi sia per la possibilità di partire da titolare.