ZANIOLO, Dal campo al privato: esposto ai Carabinieri

Presto Nicolò Zaniolo tornerà a giocare e potrebbe farlo già contro la Fiorentina Primavera. Come riporta il Corriere dello Sport, il giovane della Roma sarà aggregato da settimana prossima alla Primavera dei giallorossi e il 3 aprile al Tre Fontane è in programma la partita contro la Fiorentina di Aquilani. Sette mesi dopo, Zaniolo potrebbe ripartire contro la sua ex squadra. Intanto le questioni private continuano a tenere banco: i paparazzi stanno assediando il calciatore quando esce con la nuova fidanzata Chiara Nasti, ma anche la madre. Tanto che, col supporto del loro avvocato, Nicolò e la madre Francesca hanno dovuto presentare un esposto qualche giorno fa alla stazione dei Carabinieri Roma Torrino Nord.