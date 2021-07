ZACCAGNI, Saponara-Munteanu nell'affare?

La Nazione fa il punto anche sulla trattativa per Mattia Zaccagni. L'Hellas Verona chiede solo soldi e chiede 15 milioni, la Fiorentina spera di poter aprire un fronte più ampio: al Verona sarà proposto il prestito di un paio di giocatori per abbassare il costo e arrivare ad una cifra tra gli 8 e i 10 milioni al massimo. Saponara e Munteanu potrebbero essere i profili giusti per essere inseriti nell'affare. Nel primo caso si parlerà della cessione anche a titolo definitivo, nel secondo si valuta un riscatto con controriscatto da far valere alla fine della stagione che sta per iniziare