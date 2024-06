VRANCKX, Il Wolfsburg impone prezzo e tempistiche

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli obiettivi per rinvigorire il centrocampo è quello di Aster Vranckx, mediano classe 2002 di proprietà del Wolfsburg, che in queste settimane sarà impegnato con il suo Belgio agli Europei in Germania.

L'ex Milan era già uno degli obiettivi di Daniele Pradè, quest'anno ha totalizzato 24 presenze in campionato con il club tedesco e potrebbe portare muscoli e fisicità al nuovo centrocampo di Raffaele Palladino.

Come scrive oggi La Nazione, ci sarebbe la volontà del belga di tornare nel massimo campionato italiano. Il Wolfsburg però avrebbe già comunicato due cose al club viola: la prima è che il costo del cartellino si aggira sui 10 milioni di euro (non trattabili, nonostante il contratto in scadenza tra un solo anno); la seconda è che la società tedesca non ha intenzione di accelerare la trattativa visto che l'Europeo potrebbe essere una buona vetrina per aumentare il valore del giocatore.