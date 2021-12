VOCALELLI, Scamacca: Clark Kent che sa trasformarsi

Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo a cura di Alessandro Vocalelli su Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo al centro delle voci di mercato: “Non è vera la solita storiella che gira nel mondo del calcio, come uno slogan che - potenza della comunicazione - finisce quasi per convincerti: che a gennaio non si possano fare affari decisivi. Se fosse vero, non sarebbe andata così con Nainggolan, Salah, con Giuseppe Rossi, con Pandev e il completamento in corsa dell’Inter del Triplete. […] Scamacca è un atleta dalla doppia personalità, una sorta di Clark Kent che sa anche trasformarsi. Altruista, elegante e disponibile al fraseggio fino ai trenta metri; terribilmente pratico, spregiudicato al limite della sfacciataggine a ridosso dell’area di rigore: sempre in bilico tra un numero impossibile e una prodezza da far venire giù lo stadio”.