VLAHOVIC, Ripreso il vizio del gol: che impressione

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina fa un primo bilancio dei due giorni di lavoro che hanno visto protagonista la Fiorentina al centro sportivo (oggi andrà in scena il primo allenamento doppio della settimana, in attesa della partenza per il ritiro): dopo due giorni di test è già finito sotto i riflettori Dusan Vlahovic che ha già ripreso il vizio del gol e ha subito impressionato per forma fisica e atletica. I calciatori sono subito andati in campo per gli allenamenti “veri” agli ordini di Italiano, non solo per gli esami. Inoltre ieri sera è iniziato il ritiro in hotel a Bagno a Ripoli, nella zona sud di Firenze. Sabato prossimo invece ci sarà la partenza per Moena, in Trentino, dove la squadra rimarrà fino al 31 luglio.