VLAHOVIC, La maxi sfida con Muriel. Ma senza FR7..

Tra i temi viola su cui questa mattina si sofferma Tuttosport c’è spazio anche per quello relativo alla sfida tra Dusan Vlahovic e Luis Muriel che si sfideranno da vicino domenica sera nel posticipo del Franchi. Gli attaccanti di Fiorentina e Atalanta sono in un vero momento d’oro ma il colombiano, insieme a Cristiano Ronaldo, è l’unico ad aver segnato più del serbo viola a partire dallo scorso dicembre: Dusan è fermo a quota 12, mentre Muriel e CR7 sono a 14, ad appena due reti di distanza. L’occasione migliore per provare a colmare questo gap (anche se non sarà facile) è proprio quella di domenica, in un’ennesima gara delicata nel percorso verso la salvezza della Fiorentina. Per il classe 2000 tuttavia non sarà facile visto che senza l’inventiva di Ribery (squalificato), trovare spazi e palle gol sarà più dura.