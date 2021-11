VLAHOVIC, La Juve lo preferisce a Morata: il punto

La Juventus ha scelto il centravanti per la prossima stagione: vuole Dusan Vlahovic, non Morata, riporta stamani Tuttosport. Lo spagnolo non ha mai superato i 20 gol e anche quest'anno sta facendo fatica: a meno di colpi di scena, il club bianconero non investirà altri 35 milioni per lui ma risparmierà per andare su Vlahovic. Pronti 50-60 milioni, ma la concorrenza è un problema per la Juventus perché la Fiorentina vuole cederlo all'estero e sono molti i club di Premier a seguire il giocatore