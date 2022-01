VLAHOVIC, Juventus ci prova: prossimi giorni decisivi

Tuttosport non ha dubbi: la Juventus vuole calare sul tavolo soldi e Dejan Kulusevski per avere Dusan Vlahovic. Il ragionamento dei bianconeri è chiaro perché vorrebbero puntare ad anticipare la concorrenza per il bomber viola, evitando dunque un prestito di sei mesi. Se il sogno sarà realizzabile lo si capirà nei prossimi giorni, altrimenti la Signora ripiegherà su uno tra Martial, Icardi, Maxi Gomez o Azmoun.